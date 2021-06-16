Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Отказ президента США Джо Байдена от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам переговоров является проявлением «невероятной слабости». Об этом 15 июня заявил бывший государственный секретарь США Майкл Помпео на телеканале Fox News.

Он отметил, что за поведением американского лидера следят председатель КНДР Ким Чен Эн, глава КНР Си Цзиньпин и высший руководитель Ирана Али Хаменеи.

«Когда они почувствуют слабость, когда они смогут ее учуять, с системой сдерживания, от которой зависит успешное обеспечение безопасности Америки, будет покончено», — сказал Помпео.

Он считает, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии». Бывший госсекретарь сказал, что сам бы он не отказался от возможности принять участие в дебатах с Владимиром Путиным. «В любое время, в любом месте», — сказал Помпео.

Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший сказал, что отказ администрации Белого дома от предложения президента РФ Владимира Путина провести диалог в прямом эфире является проявлением слабости со стороны США.