Джакарта, , 08:32 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто считает, что диалог между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем может решить проблемы в регионе, включая спор вокруг островов в Южно-Китайском море, сообщает Kompas.

Заявление было сделано на встрече министров обороны АСЕАН и Китая.

Прабово Субианто «Диалог и консультации, основанные на взаимном доверии и уверенности, могут решить все проблемы в регионе, включая проблему Южно-Китайского моря»

По словам министра, отношения между АСЕАН и Китаем играют важную роль в регионе. Поэтому стороны должны продолжать поддерживать и укреплять сотрудничество для безопасности и процветания людей.

Прабово Субианто также выразил надежду, что АСЕАН и Китай продолжат обсуждение кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече АСЕАН — Китай обсуждалось развитие сотрудничества в области обороны за последние 30 лет.

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