Могоча, Забайкальский край, 16 июня, 2021, 08:31 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области инициировалро доследственную проверку по факту обнаружения тел людей и останков в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче. В официальном сообщении, опубликованном 16 июня, сказано, что данная информация была опубликована в СМИ и подкреплена видеозаписью.

Цитата со страницы Дмитрия Плюхина в Facebook В Могоче обнаружен гараж с телами мертвых людей

Между тем, иркутский общественник Дмитрий Плюхин на своей странице в Facebook разместил фотографию внутренностей «морга», которую ему прислали местные жители:

«С их слов, на переднем плане лежит в полиэтилене труп, лежит с января. А слева — человеческие останки, внутренности. В глубине учреждения виден гроб, за которым должны прийти пока ещё ничего не подозревающие граждане».

Тем временем, в zab.ru со ссылкой на волонтеров города Могоча пояснили, что так происходит потому, что в городе нет ни патологоанатома, ни морга (усопших возят в Чернышевск за 300 км).

А те, кто накануне забирал тело из гаража, подтвердили, что тела там лежат на полу, накрытые тряпками, а вокруг стоит невыносимый запах, летают мухи. Следователи проведут осмотр места обнаружения тел, а также иные необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего, пояснили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года выяснилось, что жителям отдаленных сёл, расположенных в Красночикойском районе Забайкальского края, приходится возить тела умерших близких на вскрытие за 150 километров — до Петровск-Забайкальского и обратно, потому что именно там находится ближайший патологоанатом.

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