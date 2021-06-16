Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, заявил, что необходимо срочно сместить действующую власть в Грузии. Это обращение он разместил 15 июня на своей странице в соцсети Facebook.

Тревожным признаком Саакашвили считает то, что президент США Джо Байден перестал говорить о Грузии.

«Я следил за пресс-конференцией Байдена и в целом за заявлениями, сделанными в эти дни. То, что происходит, это совершенно беспрецедентная катастрофа, ни разу не упоминалось слова о международных позициях Грузии, вообще больше не упоминают в ряде проблем в отношении России», — сказал Саакашвили в видеообращении.

Бывший грузинский президент отметил, что в годы его правления в Грузии о ней в США на высшем уровне якобы говорили каждую неделю. Теперь, когда Тбилиси не фокусе внимания Вашингтона, это, по мнению Саакашвили, может губительно сказаться на будущем страны.

«Это как раз самое опасное, потому что это сулит нам исчезновение с карты мира в ближайший период», — заявил бывший грузинский лидер.

Напомним, Саакашвили бежал из Грузии в конце своего президентского срока, но в стране продолжает действовать партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую он основал. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» обязались провести досрочные парламентские выборы, если их партия в ходе выборов в органы местного самоуправления, назначенных на октябрь, получит менее 43%. Саакашвили заявляет, что это шанс для его партии вернуть власть в Грузии.

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