Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Это указано в рабочем графике Байдена, который распространила пресс-служба Белого дома.

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«13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита», — отмечено в документе.

Перед двусторонней встречей состоится протокольная съёмка. В 14:55 по местному времени (15:55 мск) запланированы переговоры в расширенном составе, подход прессы не предусмотрен.

Указано также, что в 16:40 по местному времени (17:40 мск) Байден «продолжает расширенную двустороннюю встречу» со своим российским коллегой.

После переговоров Байден проведет пресс-конференцию в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, время её начала не указано. Путин будет общаться с прессой раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после пресс-конференции американский лидер вылетит в Вашингтон.

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