Женева, Швейцария, , 08:11 — REGNUM После встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден сразу улетит в Вашингтон. Об этом 16 июня говорится в расписании президента США, которое распространил Белый дом.

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Согласно расписания, в 13:25 (14:25 мск) у Байдена намечена фотосессия с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, а затем в 13:35 (14:35 мск) двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, перед которой намечена протокольная фотосъемка.

Также указывается, что в 14:55 (15:55 мск) должны начаться переговоры Путина и Байдена в расширенном составе, которые будут продолжены в 16:40 (17:40 мск).

При этом после встречи с Путиным у президента США запланирована пресс-конференция, время которой не указано, а после нее Байден намерен покинуть Женеву и направиться в Вашингтон. Время его отлета также не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден поблагодарил своего коллегу из Швейцарии Ги Пармелена за организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным.