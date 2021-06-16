Ульяновск, 16 июня 2021, 08:01 — REGNUM Депутаты городской Думы Ульяновска единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Вавилина на пост первого вице-мэра областного центра. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.
В гордуме состоялось внеочередное заседание, на которой основным вопрос стал кадровый. Отмечается, что депутаты «единогласно согласовали» кандидатуру бывшего исполняющего обязанности министра министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Дмитрия Вавилина на должность первого заместителя главы Ульяновска. Он же станет исполняющим обязанности мэра города.
Напомним, 15 июня стало известно о том, что Сергей Панчин, который руководил городом последние 5,5 года, слагает полномочия главы Ульяновска. Он возглавит Ассоциацию совета муниципальных образований.
Председатель гордумы Илья Ножечкин поблагодарил Сергея Панчина «за возможность совместной работы», отметив, что многому научился и выделив такие его качества, как «колоссальная работоспособность, открытость, конструктивность во всех вопросах».
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