Ульяновск, , 08:01 — REGNUM Депутаты городской Думы Ульяновска единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Вавилина на пост первого вице-мэра областного центра. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

В гордуме состоялось внеочередное заседание, на которой основным вопрос стал кадровый. Отмечается, что депутаты «единогласно согласовали» кандидатуру бывшего исполняющего обязанности министра министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Дмитрия Вавилина на должность первого заместителя главы Ульяновска. Он же станет исполняющим обязанности мэра города.

Напомним, 15 июня стало известно о том, что Сергей Панчин, который руководил городом последние 5,5 года, слагает полномочия главы Ульяновска. Он возглавит Ассоциацию совета муниципальных образований.

«Ульяновск — замечательный город, который достоин заботы и внимательного отношения к его жителям. Обновление команды поможет придать новый импульс развитию регионального центра», — заявил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Председатель гордумы Илья Ножечкин поблагодарил Сергея Панчина «за возможность совместной работы», отметив, что многому научился и выделив такие его качества, как «колоссальная работоспособность, открытость, конструктивность во всех вопросах».

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