Тегеран, , 08:05 — REGNUM 15 июня посольство Исламской Республики Иран в Болгарии в послании заявило о своей полной готовности к проведению 13-х иранских президентских выборов в Софии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он должным образом проинформировал иранцев, проживающих в Болгарии, о возможности голосования в посольстве. Голосование начнется в 8 утра, в пятницу, 18 июня 2021 года, и продлится до 6 часов вечера при полном соблюдении протоколов о состоянии здоровья.

Однако при необходимости время закрытия может быть продлено. Необходимым документом для голосования является либо иранское удостоверение личности, либо действительный иранский паспорт.

Граждане Ирана, родившиеся 18 июня 2003 года или ранее, могут принять участие, проголосовав за своего кандидата.

13-е Президентские выборы пройдут одновременно с 6-м Выборами в городах, деревнях и Перемещающихся племенах, а также 1-м Промежуточными выборами в иранский парламент и 2-м Промежуточными выборами в 5-й Совет экспертов по вопросам руководства.