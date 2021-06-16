Тегеран, , 08:01 — REGNUM 15 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что вместо того, чтобы читать лекции другим, НАТО и G7 должны соблюдать международное право. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде сделал эти замечания в своем аккаунте в Twitter в ответ на недавнее заявление лидеров G7. В заявлении выражалась поддержка венских переговоров между Ираном и остальными участниками иранской ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД, что в то же время вызвало односторонние обвинения в адрес Ирана.

«Имея катастрофический послужной список в регионе Ближнего Востока, НАТО и G7 не имеют никаких оснований для проповеди, особенно Ирану как якорю мира и безопасности в регионе», — сказал Хатибзаде.

Он также подчеркнул, что отождествление обиженного свидетельствует лишь об ошибочном политизированном подходе.