Токио, , 07:03 — REGNUM Япония зафиксировала появление четырех патрульных кораблей морской полиции Китая у островов Сенкаку, которые японская сторона считает своими, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, корабли впервые вошли в территориальные воды островов впервые с 29 мая. При этом с начала 2021 года китайские корабли уже заходили к островам не менее 21 одного раза. Агентство отмечает, что сторожевые корабли Китая также 124 дня подряд патрулируют акваторию вблизи с зоной, которую Япония считает своей. Утверждается, что это самый продолжительный срок с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея провела военные учения рядом с островами Такэсима, которые Япония считает своими. В связи с этим японское правительство выразило протест Селу из-за якобы нарушения территориальных вод.