Тегеран, , 08:10 — REGNUM 15 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции и экономическая война являются молчаливыми преступлениями против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал эти замечания в связи с односторонними санкциями США против Ирана за последние три года. Он заявил, что Иран, как жертва этих бесчеловечных санкций, опубликует документы о каждом преступлении, совершенном американскими властями против Тегерана.

«Весь мир должен узнать о бесчеловечных преступлениях бывшей администрации Трампа против иранского народа», — сказал Рухани, решительно осудив действия Соединённых Штатов против ряда стран Ближнего Востока

«Тот факт, что санкционный режим признает свое поражение по итогам трех лет санкций, является явным признаком победы Ирана в борьбе с экономической войной, которую по сей день ведут США», — отметил президент.