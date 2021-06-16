Тегеран, , 08:19 — REGNUM Иран и Вьетнам проведут встречу по технологиям и торговле, в которой примут участие наукоемкие компании, работающие в области медицинского оборудования, энергетики, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 июня.

Встреча будет проходить в режиме онлайн с 26 июня по 21 июля Центром по международным делам и технологическому обмену при вице-президенте Ирана по науке и технологиям. Желающие принять участие во встрече могут зарегистрироваться до 21 июня.

Вьетнам превзошел Китай по экономическому росту в 2020 году и может стать подходящим рынком сбыта для иранских компаний, готовых предложить свою продукцию и взаимодействовать с вьетнамскими компаниями.

За последнее десятилетие страна установила рекорды по ежегодному экономическому росту, поэтому последние статистические данные показывают, что она экспортировала в Соединенные Штаты товаров и услуг на сумму 60 миллиардов долларов.

Рынок Вьетнама жаждет новых технологий и продуктов, но они не могут удовлетворить свои потребности на европейском и американском рынках из-за высоких затрат.

Среди энергических азиатских экономик Вьетнам обладает растущей экономикой с высоким потенциалом. Компании и инвесторы со всего мира все чаще стремятся попасть в эту страну.