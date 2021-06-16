Лима, , 06:22 — REGNUM Кандидат в президенты Перу от ультраправой партии «Народная сила» Кейко Фухимори, которая по итогам полного подсчёта голосов проиграла во втором туре с минимальным разрывом, рассчитывает победить после рассмотрения апелляций. Об этом со ссылкой на заявление политика во время выступления перед своими сторонниками в Лиме 15 июня сообщает местная радиостанция RPP.

По словам Фухимори, при объявлении результатов подсчёта центральной избирательной комиссии (ONPE) «не хватает самого важного — рассмотрения направленных в Национальное жюри по выборам (JNE) неоформленных протоколов, на которые были поданы апелляции, а также требования об аннулировании более 800 протоколов».

«Уверены, когда они проанализируют нарушения, скорее всего, они докажут нашу правоту», — подчеркнула Фухимори.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором туре выборов президента Перу после завершения подсчёта 100% голосов победу одержал кандидат леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо.

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