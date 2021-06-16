16 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Американские СМИ осветили еще одно исследование, которое склоняется к тому, что коронавирус в стране был выявлен еще в 2019 году, то есть до вспышки в китайском Ухане. Китайские пользователи сети не смогли оставить это в стороне

Цинь Шихуан, , 08:33 — REGNUM По заявлениям средств массовой информации США от 15 июня, недавнее исследование, проведенное в стране, показало, что антитела к новому коронавирусу были обнаружены в образцах крови, собранных из нескольких мест в Соединенных Штатах. Это доказывает, что новый коронавирус распространяется по США с низкой скоростью уже с декабря 2019 года.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo очень бурно отреагировали на эту новость под соответствующей публикацией паблика «Сеть китайских новостей».

«Какие такие американские СМИ? Назовите имена этих героев? Или кто-то совершил безымянный подвиг?» — задал вопрос «Прохожий».

"Да-да, знаменитая «эпидемия электронных сигарет». До этого так коронавирус назывался», — заявил iBingo.

«В 2019 году количество случаев респираторных заболеваний в Соединенных Штатах было намного выше, чем в предыдущие годы, но Соединенные Штаты считали, что это из-за электронных сигарет», — согласился «Цяннань Мобей Прайм»

«Возбудитель коронавируса находится в Соединенных Штатах, и все на этой земле знают об этом», — уверен «Сяоша 0926».

Люди в масках. Работающий магазин в период пандемии. США. Russian.news.cn

«Сайт американского журнала «Клинические инфекционные заболевания» опубликовал новое исследование: после анализа более 24 000 американских образцов крови, собранных за первые три месяца 2020 года, результаты показали, что новый коронный вирус был уже в декабре 2019 года», — рассказал «Вождь Цянь».

«Почему вспыхнула эпидемия в Ухане? Из-за Всемирных военных игр! Соединенные Штаты принесли вирус и обвинили в этом Китай. Этот стиль работы слишком похож на стиль работы Соединенных Штатов, и все на земле это знают», — добавил Xiaxiaocun.

«Рекомендуется перепроверить первого человека, заразившегося вирусом в Ухане. Если он вернулся из США или имел контакт с американцем в Ухане, то это и есть доказательства!» — считает «Высший герой чести».

Китайские пользователи уже давно ни капли не сомневаются в том, что новый коронавирус — это разновидность биологического оружия, которое было испытано или вышло из-под контроля в США и пришло из США.

Тест на COVID-19 в Китае russian.news.cn

«Дело в том, что Ухань принимал Военные игры и американцы с вирусом проникли в Ухань и распространили вирус в Ухане. Жители Уханя обнаружили его рано, отразили его рано, не срывая ничего, и вот теперь Ухань несет на себе за это бремя. Позор на весь мир», — считает «Лесной департамент 99».

«Вспоминаю испанский грипп 1918 года. Самый ранний случай был зарегистрирован в Соединенных Штатах. А все запомнили его как испанский грипп», — подметил Ян Чжоушэн.

Китайцы при этом задались вопросом, если вирус действительно произошел из США, то зачем тогда власти страны запретили потребление в пищу диких животных. Ведь официальная пропаганда властей Китая утверждала, что источником вируса является именно мутировавший коронавирус летучей мыши. Эти вопросы порождают еще больше вопросов к происходящему и заставляют думать, что если вирус произошел из американских лабораторий, то как минимум у китайских властей в этом деле тоже рыльце в пушку.