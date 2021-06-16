Тюмень, 16 июня, 2021, 05:57 — ИА Регнум. На окраинах Тюмени будут реконструированы две котельные. Первая расположена в районе ДОК «Красный Октябрь» и обслуживает 73 объекта, вторая — в районе Матмассы и отапливает 67 объектов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Оборудование в новых модульных котельных

Старые здания этих котельных демонтируются, они устарели и не способны полноценно отапливать не только существующие объекты, но будущие активно строящиеся многоэтажки. Во второй половине июля здесь начнут собирать котельные модули, которые будут оборудованы различными датчиками (загазованности, утечки воды, газа, открытых дверей) и погодным регулированием.

«Котельная полностью автоматизирована, в ней нет персонала, она оборудована системой дистанционной передачи данных показаний приборов в диспетчерскую», — сообщил технический директор АО «УСТЭК» Павел Божуков о модульной станции теплоснабжения.