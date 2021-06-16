Тюмень, 16 июня, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Тюмени продолжается борьба с несанкционированной торговлей. Сумма наложенных на уличных торговцев штрафов с начала 2021 года составила свыше 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Нелегальная торговая палатка

За 2021 год на нелегальных торговцев составлено 362 протокола. От общего числа несанкционированная торговля продовольствием составила 50,5%, остальные товары (оптика, одежда, цветы, ритуальные и хозяйственные принадлежности) — 49,5%.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Места законной торговли для пенсионеров

Отмечается, что для пенсионеров, которые торгуют овощами и фруктами с личных садовых участков, во всех административных округах Тюмени установлены специальные лотки «Продаём своё».