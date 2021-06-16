16 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 07:51 — REGNUM В ответ на коммюнике саммита НАТО, в котором говорилось, что Китай представляет собой так называемый системный вызов, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 15 июня, что в мире существует только одна система и один порядок, и это международная система, в основе которой — Организация Объединенных Наций и международное право.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участие в групповой политике «малых кругов», участие в идеологических кампаниях и принуждение других стран выбирать сторону между лагерями идут вразрез с историческими тенденциями движения в сторону мира, развития и сотрудничества и обречены на провал, заметил он.

Чжао Лицзянь сказал, что история НАТО полна неудач и что за ней кроется множество долгов, поскольку оно много раз приносило миру войны и потрясения. Международное сообщество никогда не забудет, что НАТО осуществляло 78 дней неизбирательные бомбардировки Югославии без одобрения Организации Объединенных Наций.

Страны НАТО, такие как США и Великобритания, использовали только «мешок стирального порошка» как «доказательства» для развязывания войны против суверенных стран, таких как Ирак и Сирия.

«Мы, китайцы, никогда не забудем историческую трагедию взрыва китайского посольства в Югославии. Это кровный долг НАТО перед китайским народом! Мы будем твердо защищать наш суверенитет, безопасность и интересы развития», — сказал Чжао, добавив, что Китай ни для кого не представляет «системного вызова».

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поддержали пресс-секретаря своего МИДа по данному вопросу под соответствующей публикацией на страничке агентства Синьхуа.

«Брат Цзянь всегда говорит правду!» — заявил Ми Сяовэнь.

Улица Белграда после бомбардировки НАТО

Многие комментаторы согласились с ним, отметив, что Чжао всегда являлся сторонником самых жестких характеристик касательно «западных партнеров» в китайском МИДе.

«НАТО — крупнейшая террористическая организация в мире», — отметил пользователь «Романтическая литература»

«Посольство в Югославии было взорвано, и я лично этого не забыл. НАТО движется против течения истории и наверняка будет выброшено на свалку истории!» — заявил «Дуншань».

Некоторые пользователи также отметили, что даже если Китай чего-то не говорит, то это вовсе не означает, что он все забыл или чего-то не помнит.

Не забывайте о национальном унижении, надо становиться лучше и лучше, сильнее и еще сильнее», — добавил china_hong.

«Люди не обижают меня, я не оскорбляю людей, если люди обижают меня, я буду сопротивляться. Это красная линия китайцев. Политика национальной обороны Китая должна быть скорректирована с учетом: 1) Китайской территории, без активного расширения. Если наша территория нарушается, мы будем сопротивляться, и наша территория будет расширяться; 2) Если китайцы не смогут жить, все люди на земле погибнут, а Земля исчезнет из Вселенной. Политика национальной обороны должна быть жесткой, выделяться для внешнего мира», — заявил один из комментаторов.

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрирует пробирку с якобы биологическим оружием (сибирской язвой) на заседании ООН 5 февраля 2003 года. После этого президент США Джордж Буш отдал приказ о начале войны в Ираке

«Китайский народ не станет инициатором и провокатором конфликтов, но он и не будет бояться угроз со стороны какой-либо страны. Я считаю, что, если определенные страны захотят принять меры против Китая, наша Народно-освободительная армия обязательно нанесет удар. Сокрушительный удар. Безоговорочно поддержим наших великих солдат Народно-освободительной армии!» — заявил «Маленький фанат Барселоны».

Некоторые пользователи назвали НАТО не иначе, как «Северным демоном», обитающим в хаосе и хаос продвигающим. Пользователи отметили, что они помнят все зло, что этот «демон» принес миру, и ему придется за это заплатить.