Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден планирует вернуться в США сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, 16 июня сообщили в пресс-службе американского лидера.

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Таким образом, с окончанием саммита двух стран в Швейцарии президент США завершит свое европейского турне, которое начал со встречи глав государств G7 («Группа семи») в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Белого дома распространила информацию, что Джо Байден встретился со швейцарским президентом Ги Пармеленом и выразил благодарность Швейцарии за проведение саммита Россия — США.

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