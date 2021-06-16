16 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Китайские пользователи сети согласны с тем, что США очень сильно больны, но методы лечения предлагают не столь консервативные, как руководство страны...

Цинь Шихуан, , 08:31 — REGNUM В последние дни страны «большой семёрки» критиковали Китай по таким вопросам, как вопросы Синьцзяна и Гонконга. В ответ официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что это лишь разоблачило дурные намерения Соединенных Штатов и некоторых других стран по созданию барьеров и увеличению разногласий и противоречий. Эпоха, когда страна или группа стран управляли миром, прошла. «США больны, и они очень больны. G7 либо нащупает пульс США, либо выпишет рецепт», — заявил Чжао.

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Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим отношением к данному вопросу под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«И правда, болезнь нелегкая и прогрессирует», — заявил пользователь «Олень».

"А я думаю, что странам «семерки» всем нужно прописать лекарства. Я готов принять решение, которое противоречит воле моих предков. Отправьте рецепт моей семьи на лечение психического заболевания в Соединенные Штаты! Думаю, многие понимают, насколько важно противостоять агрессии США и помогать Корее», — заявил Вей Ай Чиано.

Его поддержали и другие комментаторы, которые заметили, что сама G7 является крайне бесперспективной организацией, которая к тому же негативно высказывается насчет Китая.

«Только дихлофос», — подцедился своим рецептом лекарства для США пользователь «мед».

Но были и те, кто считает, что единственным действенным способом победить ментальную болезнь, поразившую США, является вода из реки Ганг или сточные радиоактивные воды с АЭС «Фукусима». Благо и первого, и второго в мире — в достатке, а отношения США со «странами-производителями» такого «лекарства» находятся на крайне неплохом уровне.

Саммит G7 Kantei.go.jp

«Вода из индийского Ганга, коровья моча, коровий навоз, вот ваши таблетки! И не забудьте про японские ядерные сточные воды. Один раз осуществляете процедуру утром и один раз вечером. И смотрите не перепутайте», — заметил «Герой чести».

«Соединенные Штаты умирают, и их не спасти. Может быть, только ядерные сточные воды из Японии. Но Япония до сих пор ничего не хочет давать старшему брату», — пошутил Шуйюэ Цзе.

«Людей, которые притворяются больными, невозможно вылечить», — заметил «Смейся».

"Алкоголики никогда не скажут, что они пьяны, а полудурки никогда не скажут, что они ненормальные. Вот и Соединенные Штаты теперь думают, что они здоровее некуда», — заявил пользователь с фотографией Путина на аватаре.

«Стране плесени пора принимать лекарства. Ха-ха-ха!» — заявил еще один комментатор.

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Здесь стоит отметить, что США по-китайски звучит как «Мейго» («Красивая страна»), где иероглиф «Мей» (красивый), входящий в состав названия государства, звучит схоже с иероглифом «Мей» (плесень).

Некоторые пользователи посчитали символичным, что «маразматик, сонный царь Джо», то есть президент Джо Байден, больной по их мнению Альцгеймером, фактически отражает состояние всего американского истеблишмента и страны в целом.