16 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Китайские пользователи Сети уверены в нерушимости дружбы между Китаем и Россией после недавнего интервью Путина американским СМИ

Михаил Соловьев. Наша дружба крепка как сталь! 1958

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американским СМИ, что Россия удовлетворена беспрецедентно высоким уровнем отношений с Китаем. В ответ официальный представитель МИД Чжао Лицзянь сказал, что Китай и Россия действительно едины, как гора, и дружба их нерушима.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим отношением к происходящему под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Хорошо сказано! Даешь устойчивое развитие российско-китайских отношений!» — заявил Линлин Чжэньюй.

«Этот ответ является своевременным, твердым и сильным, не позволим врагу использовать какие-либо лазейки, и не будет у врага возможности клеветать или провоцировать раздор!» — заметил Юйсян Юцзин.

«Китайско-российская дружба со временем крепнет!» — считает ХариХариРу.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

«Я помню, как читал обзор отношений людей к Китаю со всего мира. Интереснее всего, что более 50% русских относятся к Китаю дружески», — поделился мнением еще одни комментатор.

«Любые заговоры и уловки умирают, когда их видят!» — считает «Северный и южный апельсины».

«Позитивная энергия тянется к позитивной, оптимистичной и положительной мотивации, и это естественное положение вещей. В настоящее время китайцы напитывают «позитивной энергией» всех позитивных, здоровых, вдохновляющих и надежных людей, включая Россию», — уверен другой комментатор.

Подавляющее большинство комментаторов выразили ликование по поводу того, что отношения между Россией и Китаем находятся на столь высоком уровне. При этом руководство двух стран заявляет об этом напрямую в ситуации внешнего давления со стороны США и западных противников в целом.

Но не обошлось из без специфических личностей, которые недовольны фактом столь стремительного развития двусторонних отношений и настаивают на наличии территориальных споров с Россией. Были и менее радикальные комментаторы, которые заявили о существовании лишь временных интересов в отношениях между Россией и Китаем.

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«Постоянных друзей нет, есть только постоянные интересы», — считает «Смысл и эмоции».

Общий настрой китайской сети остается очень позитивным. Россия в глазах китайцев остается единственным другом среди великих держав в мире, агрессивно настроенном к Китаю и России.