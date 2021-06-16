Цинь Шихуан, 16 июня 2021, 08:31 — REGNUM «Настоящее золото не боится огня. Мы также говорим тем, кто делает все возможное, чтобы разделить Китай и Россию, любая попытка нарушить российско-китайские отношения обречена на провал», — заявил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь.
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американским СМИ, что Россия удовлетворена беспрецедентно высоким уровнем отношений с Китаем. В ответ официальный представитель МИД Чжао Лицзянь сказал, что Китай и Россия действительно едины, как гора, и дружба их нерушима.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим отношением к происходящему под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.
«Хорошо сказано! Даешь устойчивое развитие российско-китайских отношений!» — заявил Линлин Чжэньюй.
«Этот ответ является своевременным, твердым и сильным, не позволим врагу использовать какие-либо лазейки, и не будет у врага возможности клеветать или провоцировать раздор!» — заметил Юйсян Юцзин.
«Китайско-российская дружба со временем крепнет!» — считает ХариХариРу.
«Я помню, как читал обзор отношений людей к Китаю со всего мира. Интереснее всего, что более 50% русских относятся к Китаю дружески», — поделился мнением еще одни комментатор.
«Любые заговоры и уловки умирают, когда их видят!» — считает «Северный и южный апельсины».
«Позитивная энергия тянется к позитивной, оптимистичной и положительной мотивации, и это естественное положение вещей. В настоящее время китайцы напитывают «позитивной энергией» всех позитивных, здоровых, вдохновляющих и надежных людей, включая Россию», — уверен другой комментатор.
Подавляющее большинство комментаторов выразили ликование по поводу того, что отношения между Россией и Китаем находятся на столь высоком уровне. При этом руководство двух стран заявляет об этом напрямую в ситуации внешнего давления со стороны США и западных противников в целом.
Но не обошлось из без специфических личностей, которые недовольны фактом столь стремительного развития двусторонних отношений и настаивают на наличии территориальных споров с Россией. Были и менее радикальные комментаторы, которые заявили о существовании лишь временных интересов в отношениях между Россией и Китаем.
«Постоянных друзей нет, есть только постоянные интересы», — считает «Смысл и эмоции».
Общий настрой китайской сети остается очень позитивным. Россия в глазах китайцев остается единственным другом среди великих держав в мире, агрессивно настроенном к Китаю и России.