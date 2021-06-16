Нью-Йорк, США, , 04:33 — REGNUM ООН осуждает нападение и убийство пятерых медработников в провинции Нангархар на востоке Афганистана, заявил представитель организации по вопросам гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров в официальном обращении.

Он подчеркнул, что был шокирован жестокостью произошедших убийств. Алакбаров призвал афганские власти найти виновных и привлечь их к ответственности. Он также призвал прекратить «бессмысленное насилие» в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в четырех населенных пунктах афганской провинции Нангархар неизвестные вооруженные люди напали на медицинских работников. В результате атак погибли не менее пятерых медиков, еще четверо получили ранения. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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