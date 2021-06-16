Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 16 июня, в день женевского саммита США и России, встретится в Вашингтоне с послом Украины Оксаной Маркаровой. Это следует из распространённого 15 июня пресс-службой Госдепартамента графика работы внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча будет проведена в закрытом для прессы режиме, о её тематике не сообщается.

Напомним, 16 июня в Женеве (Швейцария) пройдёт встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден после прибытия в Швейцарию провёл встречу с президентом этой страны Ги Пармеленом.

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