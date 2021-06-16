Брюссель, , 04:10 — REGNUM НАТО не рассматривает возможность скорого вступления Украины и Грузии в военный блок, заявил госсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга.

«Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите», — заявил он.

При этом генсек НАТО отметил, что альянс готов способствовать Киеву и Тбилиси по реформированию вооруженный сил для приведения их к стандарту военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины обвинил России в препятствовании вступлению украинской стороны в НАТО. По его словам, якобы деятельность Москвы является причиной того, что Киев до сих пор не получил план действий по членству в Североатлантическом альянсе.

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