Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 04:21 — ИА Регнум. В Петербурге в среду, 16 июня, состоится матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Финляндии и России. В связи с этим в городе введены ограничения движения транспортных средств, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы. Напомним, встреча двух команд начнётся в 16:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Евро-2020

Самые серьезные меры коснулись Крестовского острова, где расположен стадион, принимающий петербургские игры Евро-2020. С полуночи и до конца текущих суток проезд автомобилей на Крестовский остров закрыт, за исключением транспорта целевых групп чемпионата и владельцев транспортных средств, имеющих спецпропуска.

Для облегчения проезда в прилегающих районах с полуночи до 24:00 организован левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова, а с 6 часов утра до 24:00 будет организовано одностороннее движение на Приморском проспекте в направлении от Яхтенной улицы к улице Савушкина.

Для обеспечения работы фан-зоны чемпионата Европы на Конюшенной площади до конца суток введено одностороннее движение на Аптекарском переулке в направлении от Миллионной улице к набережной реки Мойки.

Организовано двустороннее движение по следующим локациям: четная сторона Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Шведского пер.; нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста; Итальянская ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул.; проезд вдоль Марсова поля.

Прекращено движение транспортных средств в следующих местах: нечетная сторона наб. канала Грибоедова вдоль д. 3; четная сторона наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста; наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки; четная сторона Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл.; нечетная сторона Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл.; проезд вдоль Марсова поля; Конюшенная пл.; Царицынский проезд; Конюшенный пер.; Шведский пер.

Кроме того, целый ряд ограничений для автомобильного движения введён в связи с подготовкой к проведению праздника выпускников «Алые паруса» с 00:00 до 24:00 мск. В частности, прекращено движения транспортных средств на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту (боковые проезды).

«Уважаемые автомобилисты! Просим заранее планировать маршрут следования», — заявили в городском комитете по транспорту.