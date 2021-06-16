Владивосток, 16 июня 2021, 03:53 — REGNUM Выборы депутатов Законодательного собрания Приморья пройдут в единый день голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.
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На внеочередной сессии краевого парламента 15 июня принято постановление о дате назначения выборов.
«Приморцам предстоит избрать депутатский корпус края седьмого созыва 19 сентября 2021 года», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в соответствии с новой схемой избирательных округов, по одномандатным округам будут избираться 30 депутатов, а по партийным спискам — десять.
Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Санкт-Петербурга на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 16 июня, назначит дату выборов депутатов Заксобрания седьмого созыва.