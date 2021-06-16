Североморск, Мурманская область, , 04:35 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» 15 июня провёл в Баренцевом море тактические учения по атаке подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Роль подлодки противника в ходе учений выполнила подводная лодка СФ «Калуга».

"Боевые расчёты противолодочного корабля отработали полный спектр задач по поиску и слежению за подводным противником, а также выполнили стрельбу практической (учебной) торпедой по подводной лодке. Стрельба была признана успешной, подводный противник — условно уничтожен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения стрельбы всплывшая практическая торпеда была найдена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова.

В настоящее время БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжает выполнение плановых задач учебных в Баренцевом море. Вскоре его экипажу предстоят учения по противовоздушной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения с участием до 20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России проходят в центральной части Тихого океана.

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