Рамалла , , 04:35 — REGNUM В ходе столкновений с полицией Израиля в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, а также в секторе Газа ранения получили не менее 87 палестинцев. Об этом палестинское общество Красного Полумесяца вечером 15 июня сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня экипажи палестинского Красного Полумесяца справились с 87 ранеными на оккупированной палестинской территории», — говорится в сообщении.

В Иерусалиме ранения получили 33 человека, в пригороде Иерусалима — 17, на Западном берегу (в населённых пунктах Рамалла и Наблус) — 18 и 15. В городе Хан-Юнис на юге сектора Газа травмы получили четыре палестинца.

Отмечается, что израильские правоохранители обстреляли машину скорой помощи организации в Баб-эль-Амуде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиции палестинских группировок в городах Хан-Юнис и Газа в секторе Газа подверглись атаке ВВС Израиля.

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