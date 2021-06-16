Елизавета Коробова, 16 июня 2021, 08:35 — REGNUM Материал украинского портала «Обозреватель», согласно которому власти на Украине планируют отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, что приведёт к переустройству налогового контроля для жителей российского полуострова, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 июня в социальной сети Facebook.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501
Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

«Сейчас любой стране мира нужно быть очень осторожной. Ведь Украина может обложить данью любую часть их территории», — издевается Jurij O.

Многие пользователи считают, что украинские власти хоть и заявляют, что претендуют на территорию Крыма, тем не менее делают всё, чтобы такая возможность не имела права на существование.

«Вот так они о народе на якобы оккупированной территории заботятся. Всё делают для того, чтобы у крымчан даже мысли не возникло вернуться обратно», — отметил Станислав З.

Некоторые комментаторы заявили, что у Киева есть рычаги давления на часть жителей Крыма, которые сохранили в своём кармане украинский паспорт и посещают территорию Украины.

«Кстати, действительно могут. При этом, если фискальные службы Украины будут взаимодействовать с погранслужбой, то при въезде крымчан по украинским паспортам на Украину могут возникнуть проблемы, связанными с вопросами по уплате налогов», — предполагает Сергей С.

Украинский пограничник
Украинский пограничник
Dpsu.gov.ua

Часть людей указали на то, что пока не понятно, каким образом и за что Киев намеревается собирать с крымчан дань, ведь налоги с их рабочего места всё равно попадают в Российскую Федерацию.

«Если есть паспорт Украины у граждан, а многие крымчане его сохранили и за заграном ездят на Украину, то да, могут. Но работают-то всё равно они в России. Странная схема», — отметила Ирина А.

Ряд пользователей отмечают, что всё, чего смогут добиться киевские власти данным решением, так это окончательного разрыва отношений материка с полуостровом.

«Этим законом они лишают своих граждан общения с родными на территории полуострова. Теперь туда вообще никто не поедет, либо же уедет в Крым навсегда», — считает Татьяна Ф.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство не стоять в стороне и ответить Украине зеркальными мерами. Таким образом, думают люди, Киев в следующий раз сильно задумается над тем, вводить ли ему ещё какие-нибудь законы против жителей Крыма или нет.

Граффити на стене в Евпатории. Крым
Граффити на стене в Евпатории. Крым
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Может, и российской Госдуме разработать тоже какой-нибудь закон и обложить налогами депутатов Рады и других представителей нынешней самозванной «власти» на «Украине»? Москва имеет больше прав и возможностей для этого», — поделился своим мнением Сергей Д.

Напомним, 15 июня украинский портал «Обозреватель» опубликовал информацию, согласно которой власти на Украине планируют отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, что приведёт к переустройству налогового контроля для жителей российского полуострова.