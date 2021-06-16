Кукута, Колумбия, , 03:08 — REGNUM Не менее 35 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в армейской части в Кукуте в Колумбии, сообщает газета Opinion.

«Около 35 военнослужащих получили медицинскую помощь после прибытия врачей на место происшествия», — заявило издание.

Отмечается, что некоторых военных госпитализировали. Издание добавляет, что президент Колумбии Иван Дуке уже поручил министру обороны провести тщательное расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв произошел на базе 30-й бригады колумбийских вооруженных сил в округе Кукута на северо-востоке Колумбии. По первым данным сообщалось, что пострадали пятеро военнослужащих. При этом власти Колумбии рассматривают произошедшее как теракт.

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