Берн, , 02:09 — REGNUM Встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом провел президент США Джо Байден после прибытия в эту страну, 15 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.

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На мероприятии также присутствовал начальник швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис. Американский лидер выразил благодарность властям страны за организацию его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Байден отметил, что Швейцария играет важнейшую историческую роль, поскольку ее власти предоставили нейтральную площадку для переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня самолет с американской делегацией прибыл в Женеву, где пройдет саммит Россия-США. Перед посадкой воздушное судно кружилось над Швейцарией около часа, сделав десять кругов в воздухе.

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