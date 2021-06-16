Москва, , 01:58 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе полёта, который длился около восьми часов, истребительное сопровождение «стратегов» обеспечивали Су-35С ВКС и Су-27 морской авиации Балтийского флота ВМФ России.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции», — говорится в сообщении.

Напомним, что все полёты боевых самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря.

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