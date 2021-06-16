16 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили жалобу президента Украины на требования со стороны МВФ.

Тимур Кондратьев, , 08:34 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Подачки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Если ты настоящий европеец, тогда ты обязан скушать то, что тебе предлагается европейцами, а не распускать сопли», — написала Елена К.

Многие пользователи выразили своё презрение украинскому президенту, который, вместо того чтобы сделать своё государство самостоятельным и экономически независимым, по сути, променял страну западным странам.

«Опять Зеленский ноет и все вокруг виноваты и что-то ему должны! Президент — соплежуй. Позорище», — отметил Мария З.

Некоторые комментаторы уверены, что Зеленскому не следует жаловаться на подход МВФ, потому что эта структура поступает по справедливости, фонд не будет обращать внимания на украинские хотелки.

«Как обычно: бабок набрали, а отдавать нечем. И считают ведь при этом, что им все должны и их обманули. Украинский менталитет веками не меняется», — заметил Roma S.

Часть людей отмечают, что украинские власти тратят выделенные МВФ деньги совершенно не на те цели, на которые организация согласилась предоставить кредит. В результате экономическая помощь со стороны Запада стала, по сути, военной.

Здание МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

«Идиот зелёный, МВФ запрещает тратить деньги на войну. Все транши должны идти только на конкретные экономические программы и всё, а не на войну. Это будет первый президент, который закончит свою жизнь на электрическом стуле», — пророчествует Сергей С.

Ряд пользователей указали на то, что экономические проблемы Украины могли бы разрешиться, пойди правительство страны на мирное урегулирование в Донбассе. Но Киев хочет крови, на которую у него, судя по всему, уже не хватает денег.

«Войну уже давно могли закончить. Просто выполнили бы Минские соглашения, и всё. И уже спокойно не только бабки МВФ пилили, но и европейские деньги осваивать могли бы на восстановлении страны», — считает Валерий Ф.

Нашлись и те, кто отметил, что война позволяет украинским властям скрывать тотальную коррупцию, которая поразила уже все сферы политической и экономической жизни страны.

«Украинские власти банально воруют деньги и прикрываются войной! Поэтому-то и не выполняют они Минские соглашения и всячески затягивают процесс мирного урегулирования в Донбассе», — поделилась своим мнением Марина П.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Напомним, 15 июня пресс-служба офиса президента Украины опубликовала интервью главы государства Владимира Зеленского ряду иностранных информагентств, в котором он заявил, что МВФ относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам.