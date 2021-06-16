Лима, , 01:55 — REGNUM Во втором туре выборов президента Перу после завершения подсчёта 100% голосов победу одержал кандидат леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо. Это следует из данных, которые центральная избирательная комиссия страны (ONPE) 15 июня опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.

За Кастильо отдали голоса 50,125% избирателей. Его конкурента Кейко Фухимори, представляющую ультраправую партию «Народная сила», поддержали 49,875% проголосовавших, при этом разрыв в голосах немногим превысил 44 тысячи. Недействительными признали более одного миллиона бюллетеней, а более 6,4 млн перуанцев не участвовали в голосовании.

Напомним, Кейко Фухимори, которая является дочерью бывшего президента Перу Альберто Фухимори, в начале подсчёта голосов лидировала с незначительным отрывом. По предварительной информации, победу Кастильо обеспечили голоса из сельских районов страны. Официальная дата вступления избранного президента Перу в должность — 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Перу выразил протест послам Боливии и Никарагуа в связи с преждевременным поздравлением победителя президентских выборов, которое в адрес кандидата леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо направили власти этих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Перу выразил протест ещё двум странам, поздравившим победителя выборов