Подгорица, , 00:33 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что Черногория должна быть европейским, гражданским и демократическим государством. Он 15 июня во время визита в Европарламент поделился впечатлениями от своего двухдневного пребывания в Брюсселе на саммите НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«В первый день моего визита у меня была возможность посетить саммит НАТО. Я чётко осознал, что Черногория разделяет евроатлантические ценности», — отметил Кривокапич.

Он напомнил, что во время саммита НАТО состоялись переговоры мировых лидеров, причем, по его словам, ключевыми стали встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эмануэля Макрона, а также премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кривокапич подчеркнул, что они поддерживают демократический путь Черногории в переходный период, который привел к смене власти.