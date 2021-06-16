Москва, , 00:19 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Уважаемый Сергей Сергеевич,

Ваша инициатива предоставить общественности возможность присылать свои предложения по улучшению образования вызывает надежду на то, что преграда, поставленная чиновниками всех уровней с целью отгородиться от неудобных вопросов родителей московских школьников, может быть преодолена.

Осознавая глубокий кризис, в котором находится наша система образования, наблюдая необоснованно взятый курс на внедрение цифровых технологий, доказавших свою неэффективность как во время эксперимента по внедрению дистанционного и электронного обучения, так и на примере других стран, в которых цифровизация началась намного раньше, чем в России, общественное движение «Родители Москвы» и его многочисленные сторонники представляют Вашему вниманию результаты научных исследований и опросов, доказывающие вред, причиняемый здоровью детей, невозможность получения полноценного объёма и качества знаний с помощью технологий электронного обучения и констатирующие процесс уничтожения системы образования в России.

Мы бы хотели внести ряд предложений, позволяющих начать работу по приостановлению окончательного распада сферы образования нашей страны.

В первую очередь, родительская общественность просит Вас обеспечить соблюдение требований законодательства:

запретить использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся (часть 9 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании);

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании); обеспечить создание безопасных условий обучения (подпункт 2 части 6 статьи 28 Закона об образовании);

запретить использовать технические, аудиовизуальные средства воспитания и обучения без санитарно-эпидемиологических заключений (пункт 2 статьи 28 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Помня Ваше обещание лично читать все предложения, мы выражаем уверенность в том, что через наше открытое письмо Вы будете осведомлены как о результатах исследований зарубежных и отечественных ученых, так и о существующих путях преодоления крайне опасной тенденции — ущемления, вплоть до полной отмены, прав граждан на образование, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Направляем перечень предложений, сформулированных нашим общественным движением и нашими сторонниками.

1. Вернуть единство учебных программ за счёт введения учебников общего образца для всех государственных общеобразовательных организаций по каждому предмету в целях восстановления единого образовательного пространства. Остальные учебники могут использоваться только в качестве дополнительного материала.

2. За основу единых учебников принять учебники советского периода 1930−1956 годов, без включения в них научных, абстрактных, теоретизированных понятий, не соответствующих возрасту обучаемых.

3. Поставить задачу перед учёными, методистами: разработать единую систему оценивания знаний учеников, аналогичную системе 1940-х — 50-х годов XX века.

4. Разъяснить и довести до всех участников образовательного процесса, что применение электронного, дистанционного обучения возможно только в очно-заочной, заочной формах обучения.

5. Установить порядок, исключающий применение электронных технологий для обучения детей, родители которых не выразили письменного согласия на участие в эксперименте ЦОС, МЭШ, РЭШ и т.п.

6. Установить удобный и понятный механизм отказа от предоставления образовательных услуг в электронной форме.

7. Установить возможность применения электронных технологий в процессе обучения только по письменному запросу (заявлению) родителей.

8. Обязать школу:

предоставить родителям учеников право выбора методов и технологий обучения,

предоставить родителям право выбора обучения в сетевой форме,

учитывать мнение общественных объединений «Советов родителей».

9. Определить процедуру и порядок формирования вариативной части программы с учётом мнения каждого родителя.

10. Исключить проверочные работы для школьников, проводящиеся в целях определения рейтинга школ.

11. Исключить из ФГОС понятие портфолио, как профанацию оценки знаний и подмены её понятием «рейтинг».

12. Запретить коммерциализацию образования, то есть ввести запрет на участие крупных корпораций, частного сектора, банков в разработке и применении образовательных программ и цифровых платформ в государственных школах.

13. Ввести запрет на применение цифровых платформ с иностранным программным обеспечением в государственных общеобразовательных организациях на всей территории страны.

14. Отменить доплату учителям за работу в МЭШ, РЭШ и т.п.

15. Ввести доплату учителям за организацию учебного процесса в традиционной очной форме без применения электронных технологий.

16. Вести требование стажа педагогической деятельности не менее 10 лет для кандидатов на должность директоров общеобразовательных организаций.

17. Должность директора осуществлять на выборной основе.

18. Разукрупнить искусственно созданные «образовательные комплексы» и вернуться к принципу «одно здание — одна школа».

19. Обеспечить учащихся бесплатными учебниками и другими бумажными материалами в необходимом объёме.

20. Вернуть в школы полноценные библиотеки: количество книг в электронном виде должно быть равно количеству бумажных книг.

21. Обеспечить возможность перехода школ на здоровье сберегающие технологии, основанные на системе доктора медицинских наук Базарного В.Ф.

22. Отменить ЕГЭ и вернуть право проведения очных вступительных испытаний для абитуриентов ВУЗов.

23. Пересмотреть программы различных предметов, в частности:

программу предмета «Окружающий мир», убрать оттуда темы, подробно изучаемые в старших классах;

убрать фонетический метод обучения чтению на русском языке;

закрепить во ФГОС требование об обучении в начальной школе каллиграфическому стилю письма, как способу тренировки и развития мозга и недопущения накопления состояния стресса;

рекомендовать, а не вводить в качестве обязательного, курс цифровой грамотности;

вернуть классическую систему преподавания английского языка;

ввести изучение второго иностранного языка по желанию учащихся;

использовать учебники Киселева А.П., Шевкина А.В., Пчёлко А.С. в обучении математике, алгебре и геометрии в школе;

вернуть прописи в начальную школу как обязательный элемент обучения;

вернуть в школу уроки труда (вместо теории — ввести практические занятия);

вернуть сочинения, изложения в уроки русского языка как обязательный элемент обучения.

24. Обеспечить процесс обучения только по бумажным учебникам.

25. Заменить тестирование знаний учеников классическими контрольными, с последующей работой над ошибками.

26. Убрать из классных комнат электронные доски.

27. Обеспечить обязательное соблюдение дисциплины учащимися.

28. Обеспечить разъяснение школьникам их прав и обязанностей.

29. Вернуть школе ответственность за обучение и воспитание детей.

30. Ввести запрет на сбор биометрических данных детей.

31. Ввести запрет на установку в школах напольных санитайзеров с функцией распознавания лиц как элемента, обеспечивающего проход в школу.

32. При установленных рамка металлодетекторов на входе в здание школы, обеспечить наличие альтернативного прохода.

33. Вернуть традиционный приём экзаменов у выпускников, убрав унижающие достоинство детей процедуры, которые применяются при обращении с преступниками:

обыски при прибытии в школу на экзамен;

конвой в туалет;

слежение по видеокамерам за ходом экзамена;

исключить данные меры, как создающие обстановку дополнительного стресса в ходе экзамена.

Вместо электронных приборов слежки сделать контроль экзаменующихся старым проверенным способом: комиссия из пяти учителей сидит напротив класса и внимательно следит за детьми. Нарушители идут на переэкзаменовку после основного тура экзаменов.

34. Программу воспитания в школах формировать при участии родителей.

35. Запретить киберспорт в общеобразовательных организациях.

Также наше общественное движение готово предоставить модель образования и программу воспитания учащегося как человека творца, патриота своей Родины, основанную на ценностях её многонационального народа и традиционных семейных ценностях.

Далее мы представляем Вашему вниманию список исследований отечественных и зарубежных авторов и организаций, доказывающих вред, причиняемый физическому и психическому здоровью детей, нанесённый применением цифровых технологий в образовании.

1. Е.В. Харитонова, Е.А. Савчук. «Экспертная оценка ряда последствий внедрения цифровых технологий», в которой приводятся данные об отдаленных последствиях внедрения дистанционного обучения и мер профилактики коронавируса в школах.

2. Результаты научных исследований о вреде цифровых технологий для формирующегося детского мозга были изложены в докладе «Идёт эпидемия цифрового аутизма. Цифровизация человека» научного руководителя лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк, врача-психотерапевта Андрея Курпатова в январе 2020 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе

3. Научное исследование НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ"НМИЦ здоровья детей» Минздрава России «Самочувствие школьников при дистанционном обучении в период эпидемии COVID-19». Установлен факт причинения вреда психическому и физическому здоровью детей за период весеннего электронного/дистанционного обучения 2020 года.

Дополнительно: http://schoolshealth.ru/docs/2−2020/KuchmaVR_etall 2 _2020 4 -23.pdf

4. Значительность риска для детей при длительном использовании мобильной связи в силу анатомо-физиологических особенностей организма детей и подростков, и бóльшей уязвимости развивающегося организма к любым факторам внешней среды. Резолюция ВОЗ 2003 года.

Healthy environments for children: WHO backgrounder N°3, April 2003 = https:// www.who.int/world-health-day/previous/2003/backgrounder/en/

5. Работа немецкого психиатра Манфреда Шпитцера «Антимозг. Цифровые технологии и мозг».

6. В феврале 2021 года информационное агентство Reuters провело опрос школьных округов по всем Соединенным Штатам Америки, чтобы оценить влияние полного или частичного закрытия школ на психическое здоровье детей.

7. Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук, член научно-консультативного комитета Международной программы по неионизирующим излучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное агентство по изучению рака), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, соавтор книги «Сотовая связь и здоровье» Олег Григорьев убежден: электромагнитное поле Wi-Fi — это риск для функционального состояния, здоровья и когнитивных функций детей. Для детей до 5-го класса Wi-Fi должен быть полностью исключен. Остальным возрастам — ограничен, но всю полноту ответственности за риски должна нести администрация школы.

Подробности: https://ouzs.ru/news/vedushchiy-radiobiolog-rossii-oleg-grigorev-o-wifi-v-shkolakh/

8. Всероссийский опрос родителей школьников о последствиях обучения с применением дистанционных технологий и отношении родителей к такой форме обучения был проведен Общественным движением «Родители Москвы».

С уважением,

Председатель общественного движения «Родители Москвы»

Илона Александровна Менькова.

Читайте ранее в этом сюжете: Родительская конференция в поиске выхода из кризиса школьного образования