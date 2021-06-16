Подгорица, , 00:06 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович выразил обеспокоенность событиями последних нескольких месяцев, а также «ожидаемым усилением национализма среди части нынешних представителей правительства», что оказывает значительное влияние на Черногорию. Об этом Джуканович заявил 15 июня во время встречи с американским послом Джуди Райзинг Райнке. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Джуканович подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматриваются как партнеры и друзья, которые сыграли решающую роль в деле достижения Черногорией всего того, что у неё есть сегодня.

«Поэтому регулярный обмен информацией важен для лучшего понимания и достижения общих целей», — говорится в заявлении по итогам встречи.