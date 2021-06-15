Богота, , 23:53 — REGNUM Лидеры протестов в Колумбии сообщили во вторник, 15 июня, что их организация временно приостановит анти-государственные демонстрации, которые привели к политической и экономической нестабильности за последние шесть недель. Однако они предупредили, что борьба за решение социальных и экономических проблем продолжится, сообщает Reuters.

Протесты начались в конце апреля, вызванные оппозицией по поводу уже отмененной налоговой реформы, и позже переросли в просьбы об увеличении возможностей для молодежи и прекращении жестокости со стороны полиции.

«Мы решили временно приостановить повторяющиеся мобилизации, которые мы организовывали по средам», — сказал президент профсоюза Франсуа Малтес, который говори от лица национального комитета протестующих.

«Это не значит, что протестам в Колумбии пришел конец. Протесты в Колумбии продолжатся, потому что причины, по которым они начались, до сих пор не устранены», — добавил Малтес.

Напомним, не менее 68 человек пострадали в ходе акций протеста 9 июня в колумбийской столице Боготе.

В числе пострадавших оказались 36 сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что на демонстрации вышло около 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня генеральная прокуратура Колумбии объявила о том, что с начала акций протестов в стране пропали без вести более 80 демонстрантов.