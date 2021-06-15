Киев, , 23:38 — REGNUM Украина будет заниматься интеграцией себя в НАТО, применяя натовские стандарты в своём военно-промышленном комплексе, заявил 15 июня министр обороны Украины Андрей Таран в ходе 17-й Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность-2021» и 12-го Международного авиакосмического салона «Авиамир-XXI» в Киеве.

По его словам, сотрудничество министерства обороны Украины с иностранными военными производителями способствует укреплению обороноспособности страны.

«Такие выставки дают нам, министерству обороны, возможность оценить достижения нашего ОПК и сравнить их с образцами, которые предлагаются иностранными компаниями. Мы заявили, что хотим вступить в НАТО и поэтому все, что нам предлагают отечественные производители мы примеряем к стандартам альянса. Именно поэтому, я считаю, во время таких выставок мы можем сравнить образцы и сделать оптимальный выбор для Вооруженных сил Украины из того, что предлагается на рынке вооружения и военной техники», — рассказал Таран.

При этом украинское военное ведомство сообщает, что на выставке «Оружие и безопасность-2021» и 12-м Международном авиакосмическом салоне «Авиамир-XXI» будут присутствовать представители военных ведомств Испании, Франции, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также делегация палаты военных промышленников Польши.

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