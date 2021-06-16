16 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Сербы, которые не желают мириться с отделением Косово и Метохии, могут надеяться только на Резолюцию 1244 СБ ООН и принципиальную позицию России и Китая.

Татьяна Стоянович, , 00:30 — REGNUM В Брюсселе 15 июня состоялась первая встреча президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в рамках брюссельского диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. После переговоров Вучич заявил о том, что Курти приехал в Брюссель, чтобы узнать, когда Сербия признает Косово, на что президент Сербии ответил ему, что никогда. Тем временем Курти опроверг информацию о том, что во время переговоров возникали конфликтные ситуации. По его мнению, встреча была конструктивной и вселяющей оптимизм.

Мечеть в Косово gardnergp

В какой фазе действительно находятся переговоры по Косово и Метохии после брюссельской встречи Вучича и Курти, ИА REGNUM рассказали сербские эксперты.

По словам директора Центра геостратегических исследований (Белград) Драганы Трифкович, заявления, которые сделали для прессы президент Сербии Александр Вучич и новоизбранный премьер незаконных органов власти в Приштине Альбин Курти после первых совместных переговоров в Брюсселе, свидетельствуют о том, что сербская и албанская сторона по-разному толкуют их итоги и достижения. Так, Александр Вучич заявил о том, что встреча была напряженной, и что между двумя сторонами все еще существует глубинное непонимание, напомнила Трифкович. С другой стороны, Альбин Курти был оптимистичен и прошедшие переговоры оценил как «конструктивные», добавила она.

Переговоры в Брюсселе Twitter.com/JosepBorrellF

«Встреча не закончилась какими-то конкретными договорённостям. Тем не менее новый раунд намечен на июль. Это свидетельствует о четком намерении США довершить проект косовской независимости и интегрировать оставшиеся страны Балкан (Сербию и Боснию и Герцеговину) в НАТО, чтобы таким образом воспрепятствовать расширению российского и китайского влияния в регионе», — заявила Трифкович.

Эксперт напомнила, что изначально брюссельская платформа для переговоров Белграда и Приштины была создана для того, чтобы там решались некоторые технические вопросы, но после того как к власти пришла Сербская прогрессивная партия, переговоры были подняты на более высокий политический уровень. «Так, США через Брюссельский процесс в обход международного права пытаются придать легитимность албанскому сепаратистскому образованию с центром в Приштине», — предположила Трифкович, добавив, что единственным действующим международно-правовым документом для решения косовского вопроса остается Резолюция 1244 СБ ООН.

Альбин Курти Vetevendosje.org

Сербский эксперт отметила, что, по всей видимости, к продолжению переговоров в Брюсселе косовские сепаратисты тщательно готовились — они туда поехали с четкой повесткой дня, которую до этого подтвердил и парламент сепаратистского Косово.

«Тем временем у президента Сербии нет никакой переговорной платформы, и до сих пор непонятно, кто его уполномочил вести эти переговоры, так как по конституции ответственность за них несет правительство, а не президент. Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, еще после прихода к власти в 2012 году обещала гражданам, что представит платформу для переговоров с Приштиной, но это так и не было сделано. Граждане Сербии фактически не знают, о чем ведет переговоры президент в Брюсселе, что он предлагает, и где его красные линии», — рассказала Трифкович.

По ее словам, это не случайно, так как в 2013 году Сербия подписала антиконституционное Брюссельское соглашение, после чего органы власти сербского государства постепенно перестали функционировать на территории южного края, а потом в 2020 году Белград подписал и Вашингтонское соглашение, согласившись на прекращение кампании по отмене признания Косово другими странами и пообещав, что в течение одного года он не будет выступать против приема Приштины в международные организации.

Драгана Трифкович «Таким шагом Сербия практически лишила себя всех козырей для переговоров, и Западу осталось только формально довершить партию. От Александра Вучича Запад ожидает, что он подпишет соглашение, в котором признание Косово со стороны Сербии не будет фигурировать напрямую, но это соглашение откроет возможность косовским сепаратистам реализовать свою независимость без участия и без возражения Сербии».

Трифкович считает, что граждане Сербии, которые в большинстве своем против отделения южного края, могут надеяться только на Резолюцию 1244 СБ ООН и принципиальную позицию России и Китая — стран, выступающих за неукоснительное соблюдение международного права, суверенитета и территориальной целостности государств.

Александр Вучич Predsednik.rs

«В противоположном случае «слепые» политические пути могут привести к легализации сепаратизма, независимо от воли сербских граждан. Это опасно не только для Балкан, и может открыть многие другие вопросы. Западные государства, которые хотели бы сделать легальным насильственное отделение 15% территории Сербии, много говорят про демократию, свободы и права человека, но они не готовы уважать волю граждан отдельно взятого государства. Они в зависимости от своей цели находят обходные пути. Так было и когда Черногория и Северная Македония вступали в НАТО, такие же игры ведутся и вокруг вступления Сербии и Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс, что и произойдет, если косовский вопрос будет разрешен в соответствии с планами Запада», — подытожила Драгана Трифкович.

По словам профессора международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, из содержания пресс-конференции, которую Александр Вучич провел после встречи с Курти, сербская общественность так и не смогла понять, что находилось на повестке дня.

«Мы всего лишь слышали о том, что президент Вучич не хочет дипломатического признания Косово. В этом смысле Альбин Курти выступил перед журналистами более конкретно, и, если верить его словам, во время переговоров обсуждались четыре вопроса: вопрос лиц, пропавших без вести, взаимное признание так называемого Косово и Сербии, модель сотрудничества с ЕС и подписание «мирного договора» между Сербией и Косово», — рассказал Мирович.

Эксперт отметил, что взаимное признание сепаратистского Косово и Сербии в соответствии с тем, что рассказал Курти, подразумевало бы урегулирование прав меньшинств по модели, которую в 2007 году предложил Марти Ахтисаари. Это значило бы, что в сербской версии договора Сообщество сербских муниципалитетов могло бы фигурировать только как название, но на самом деле это было бы не что иное, как «Сербское национальное вече» по аналогии с «Албанским национальным вече», которое действует в Сербии, продолжил он. По сути, сербам будут гарантированы только те права, которые и так гарантированы любому национальному меньшинству в современных государствах, уточнил Мирович.

Косово. Разрушенные албанцами дома местных сербов Adam Jones, Ph.D

«Что касается сотрудничества обеих сторон с Евросоюзом, тут предлагается подписать соглашение о свободной торговле по аналогии с тем, которым урегулированы отношения с Европейской ассоциацией свободной торговли (EACT). Это доказывает, что Евросоюз как модератор переговоров Белграда и Приштины сам определил темы для обсуждения», — сказал эксперт.

В качестве главной темы нового раунда брюссельских переговоров с участием Вучича и Курти Мирович видит предложенный к подписанию «мирный договор» между Сербией о Косово, который подразумевает, что стороны не будут нападать друг на друга.

плана Ишингера. После этого Косово спокойно сможет подать заявку на вступление в ООН. Если Белград согласится на подобное «мирное соглашение», этим он не только амнистирует НАТО за бомбардировки Сербии, но и признает «Армию освобождения Косово» как сторону в войне, а не как террористическую организацию». Деян Мирович «Этим Сербия признает де-юре Косово как государство, признает его границы. Это модифицированная версия. После этого Косово спокойно сможет подать заявку на вступление в ООН. Если Белград согласится на подобное «мирное соглашение», этим он не только амнистирует НАТО за бомбардировки Сербии, но и признает «Армию освобождения Косово» как сторону в войне, а не как террористическую организацию».

«Все то, о чем говорил Курти, Вучич не опроверг. Он устроил реалити-шоу и кричал о том, что он никогда не признает Косово. Но если бы он действительно думал о том, о чем говорит, он бы покинул переговоры и не намечал бы следующий раунд на июль», — подытожил Деян Мирович.