Женева, Швейцария, , 22:45 — REGNUM О своём хорошем настроении перед переговорами на уровне глав России и США заявил 15 июня журналистам прибывший самолётом в Женеву российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Лавров, когда его спросили, какое у него настроение перед переговорами, ответил: «Шикарное!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся в Женеве завтра, 16 июня. Байден заявил, что готов к встрече.

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