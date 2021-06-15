Осло, 15 июня 2021, 23:30 — REGNUM Норвежские климатические активисты обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой вынести решение против планов Норвегии по увеличению объемов бурения нефтяных скважин в Арктике.
Об этом сообщает информационное агентство REUTERS 15 июня 2021 года.
Активисты считают, что геологоразведочные работы, проводимые Норвегией, «лишают молодых людей их будущего».
Иск был подан шестью физическими лицами в возрасте от 20 до 27 лет, совместно с «Гринпис» и «Молодыми друзьями Земли» (Young Friends of the Earth).
Напомним, что в конце мая 2021 года в Нидерландах суд бязал нефтяной концерн Shell ускорить на пять лет свои планы по сокращению выбросов парниковых газов, таким образом удовлетворив иск граждан, которые также утверждали, что англо-голландская нефтяная компания нарушает права человека.
Иск былподан14 июня 2021 года. В этот же день нефтяная компанияEquinor, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству, заявила о том, что она ускорит инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также продолжит увеличивать добычу нефти в течение следующих пяти лет.
Министерство нефти и энергетики Норвегии отказалось комментировать иск.
Прецеденты уже существуют: три суда в Норвегии ранее выносили решения в пользу правительства, в том числе на уровне Верховного суда в декабре 2020 года.
«Мы должны принять меры сейчас, чтобы ограничить необратимый ущерб нашему климату и экосистемам, чтобы обеспечить существование будущих поколений», — сказала 23-летняя Элла Мари Хетта Исаксен, одна из активистов, обратившихся в ЕСПЧ с иском против норвежского правительства.
24-летний Лассе Эриксен Бьорн, активист из числа коренных саамов северной Норвегии, сказал, что изменение климата уже ставит под угрозу образ жизни малых народов.
Теперь суд должен решить, будет ли дело «народ против арктической нефти», инициированное норвежскими экологическими активистами, принято к рассмотрению.
Норвегия, крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе с ежедневной добычей около 4 млн баррелей нефтяного эквивалента, заявила на прошлой неделе, что не планирует пересматривать текущую нефтяную политику.
Читайте ранее в этом сюжете: Страны G7 заявили о беспрецедентных угрозах, вызванных изменением климата