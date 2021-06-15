Осло, , 23:30 — REGNUM Норвежские климатические активисты обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой вынести решение против планов Норвегии по увеличению объемов бурения нефтяных скважин в Арктике.

Об этом сообщает информационное агентство REUTERS 15 июня 2021 года.

Активисты считают, что геологоразведочные работы, проводимые Норвегией, «лишают молодых людей их будущего».

Иск был подан шестью физическими лицами в возрасте от 20 до 27 лет, совместно с «Гринпис» и «Молодыми друзьями Земли» (Young Friends of the Earth).

Напомним, что в конце мая 2021 года в Нидерландах суд бязал нефтяной концерн Shell ускорить на пять лет свои планы по сокращению выбросов парниковых газов, таким образом удовлетворив иск граждан, которые также утверждали, что англо-голландская нефтяная компания нарушает права человека.

« Защитники окружающей среды утверждают, что, допуская новое бурение нефтяных скважин в разгар климатического кризиса, Норвегия нарушает основные права человека », — говорится в иске активистов, в котором они обращаются к ЕСПЧ.

Иск былподан14 июня 2021 года. В этот же день нефтяная компанияEquinor, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству, заявила о том, что она ускорит инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также продолжит увеличивать добычу нефти в течение следующих пяти лет.

Министерство нефти и энергетики Норвегии отказалось комментировать иск.

Прецеденты уже существуют: три суда в Норвегии ранее выносили решения в пользу правительства, в том числе на уровне Верховного суда в декабре 2020 года.

«Мы должны принять меры сейчас, чтобы ограничить необратимый ущерб нашему климату и экосистемам, чтобы обеспечить существование будущих поколений», — сказала 23-летняя Элла Мари Хетта Исаксен, одна из активистов, обратившихся в ЕСПЧ с иском против норвежского правительства.

24-летний Лассе Эриксен Бьорн, активист из числа коренных саамов северной Норвегии, сказал, что изменение климата уже ставит под угрозу образ жизни малых народов.

« Саамская культура тесно связана с использованием природы, и рыболовство имеет важное значение для жизни людей. Угроза нашим океанам — это угроза нашему народу », — сказал он.

Теперь суд должен решить, будет ли дело «народ против арктической нефти», инициированное норвежскими экологическими активистами, принято к рассмотрению.

Норвегия, крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе с ежедневной добычей около 4 млн баррелей нефтяного эквивалента, заявила на прошлой неделе, что не планирует пересматривать текущую нефтяную политику.

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