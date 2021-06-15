Брюссель, , 23:29 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 июня заявил после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, что Конституционный суд Косово признал создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово противоречащим 23 пунктам Конституции республики.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заявлении для СМИ политик подчеркнул, что в Косово проводились массовые петиции и протесты оппозиции против создания Ассоциации.

По словам Курти, в том виде, в каком она задумана, Ассоциация сербских муниципалитетов направлена не на благо сербов, а во вред Косово. «Мы не хотим, чтобы большинство имело привилегии по отношению к меньшинству. Но в то же время мы не хотим повторения сценария Боснии и Герцеговины», — заявил политик.

«Сербия оккупировала Косово, и в прошлом году потеряла его при режиме [Слободана] Милошевича», — добавил Курти.

Напомним, ученые и политики уже создали термин «босниизация», которым обозначают раздробление страны по национальному признаку.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич рассказал, как Курти его провоцировал, и как он не поддался

Читайте развитие сюжета: Вучич не хочет говорить косовским сепаратистам «нет»