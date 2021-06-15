Дамаск, , 22:24 — REGNUM Боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к инсценировке «химической атаки» на территории сирийской провинции Идлиб, сообщил 15 июня на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным российских военных, главной целью этой провокации является создание повода для обвинения правительства Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ», — рассказал Вадим Кулить.

В рамках этой провокации террористы во взаимодействии с членами пропагандистской организации «Белые каски» на грузовом автомобиле перевезли в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, содержащие хлор.

Стоит отметить, что эта провокация совпадает по времени с готовящейся встречей президентов России и США, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Сирии.

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