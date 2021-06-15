Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Вопросы кибербезопасности будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 15 июня — накануне переговоров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Отмечается, что главы государств обсудят «нормы поведения и правила в киберпространстве». Байден намерен заявить Путину, что в случае кибератак из России последуют ответные меры — как это было с SolarWinds.

Читайте также: Пять часов — Кремль опубликовал программу будущей встречи Путина и Байдена

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кремль распространил информацию о предстоящей встрече Путина и Байдена: она продлится порядка пяти часов. Ранее представители Кремля уточнили, что в Женеве главы государств будут обсуждать ситуацию на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Предположение Нарышкина о кибератаке на SolarWinds справедливое – эксперт