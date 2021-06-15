Саранск, , 22:16 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов примет участие в досрочных выборах главы республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в официальном аккаунте в социальной сети.

Пресс-служба правительства Мордовии

Уточняется, что выборы главы республики и депутатов Государственного собрания Мордовии седьмого созыва состоятся в Единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Соответствующее решение принято на очередной сессии Госсобрания региона.

«Согласно законодательству республики, в выборах главы Мордовии могут участвовать только кандидаты, выдвинутые политическими партиями, я буду выдвигаться от «Единой России», — заявил Здунов на сессии Госсобрания Мордовии. Он добавил, что на всех уровнях должна работать ежиная команда, руководитель региона назвал себя частью этой команды.

Кроме того, Здунов возглавит список партии на выборах депутатов регионального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года предыдущий глава Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина об отставке. Он возглавлял регион с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. В апреле 2017 года президент РФ назначил Волкова врио главы республики «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

Прямые выборы главы 10 сентября 2017 года в республике проходили впервые с 2003 года. Явка избирателей составила почти 82%, в ряде районов показатель участия избирателей превысил 90%. Волков от «Единой России» одержал сокрушительную победу, набрав 89,19%. Срок полномочий Волкова истекал в 2022 году.

Здунов был назначен на пост исполняющего обязанности главы республики 18 ноября 2020 года.

В феврале 2018 года он занял пост премьер-министра Дагестана, до этого в течение почти трёх лет работал министром экономики Татарии.