Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. В 1980-х годах советское общество было зажато за счёт внешних ограничений, но невероятно свободно внутренне. Об этом заявила американская певица и популяризатор русского рока на Западе Джоанна Стингрей на презентации своей книги «Стингрей в Стране Чудес» в пресс-центре ТАСС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джоанна Стингрей и её дочь Мэдисон

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Автор и соавтор книги

Она рассказала, что, когда впервые приехала в Ленинград в 1984 году, была поражена тем, какими свободными при неких внешних ограничениях были люди, с которыми ей довелось встретиться. Новые друзья показались ей «более свободными, чем живущие в, казалось бы, свободной стране американцы».

«Я помню, как спрашивала Бориса Гребенщикова: «Почему ты не пишешь песни о политической ситуации?». Он ответил, что этот путь никуда не приведет. Ты можешь написать политическую песню, но ситуация изменится, и песня быстро забудется. А меня волнует то, кто я такой. И даже Виктор Цой в одном из наших ранних интервью об альбоме «Группа крови» говорил, что эти песни не о политической клетке, а об ограничениях в душе каждого из нас», — рассказывает Стингрей.

Её дочь Мэдисон, которая приняла участие в написании книги, добавила, что у нынешнего поколения нет песен такого качества, какое было прежде. По её мнению, в современной популярной музыке не хватает души и вдумчивости.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Мэдисон Стингрей

Джоанна Стингрей сегодня, 28 марта, представила свою книгу «Стингрей в Стране Чудес» о своей жизни в Лениграде и знакомстве со звездами ленинградского андеграунда. Благодаря альбому Red Wave, в котором Стингрей собрала композиции групп «Кино», «Аквариум», «Алиса» и «Странные игры», западный мир узнал о русском роке.