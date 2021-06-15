Южная-Каролина, , 23:32 — REGNUM Губернатор штата Южная Каролина республиканецГенри Макмастер призвал администрацию президента США Джо Байдена посетить американо-мексиканскую границу, чтобы разобраться с миграционным кризисом. Об этом 15 июня сообщает Fox News.

Вице-президент Камала Харрис отправилась в Южную Каролину, чтобы привлечь как можно больше людей вакцинироваться от коронавируса. Однако губернатор отметил, что с вакцинацией в штате все хорошо и помощь Харрис в этом деле не является вопросом первостепенной важности. Вице-президента действительно хотят видеть на американо-мексиканской границе, куда она упорно отказывается ехать, заявил Макмастер.

«Мы действительно хорошо справляемся с вакцинацией в Южной Каролине. Но, как кажется, все уже были на границе кроме вице-президента Камалы Харис, которая назначена ответственной за эти вопросы. Я туда отправился в апреле и видел, как люди перепрыгивают через стену, которую Байден мог бы достроить, чтобы через нее уже точно нельзя было перелезть. Я там был, ее легко найти, граница находится около Рио-Гранде. Но администрация не предпринимает никаких действий. Мне кажется, что уже все отреагировали на эту проблему и начали работать, кроме администрации. Нельзя понять масштаб этой проблемы до тех пор, пока ты не посетишь границу, как это сделали мы, и не увидишь происходящее своими глазами. И грустно видеть вице-президента здесь, где она нам не нужна, вместо того, чтобы видеть ее там, где нам сильно нужна ее помощь»,—рассказал Макмастер.

Напомним, губернатор американского штата Техас Грег Эбботт, не добившись помощи Байдена и Харрис, объявил о планах возвести собственную стену на границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Байден в первый месяц своего правления приостановил строительство пограничной стены, начатое бывшим президентом Дональдом Трампом. Решение было встречено с жесткой критикой со стороны многих республиканцев. По мере обострения кризиса на границе с Мексикой эта обострялась и критика со стороны членов Республиканской партии.