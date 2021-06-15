Приштина, 15 июня 2021, 22:33 — REGNUM Глава представительства Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 15 июня прокомментировал увольнение главы ЦИК Косово Вальдете Даки.
На своей странице в социальной сети Twitter Шуньог напомнил, что все административные процедуры должны проводиться в соответствии с законами Косово.
Напомним, 14 июня новым главой ЦИК Косово был назначен судья Апелляционного суда Крешник Радоничи. 15 июня стало известно, что 17 октября в Косово состоятся местные выборы.
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