Приштина, , 22:33 — REGNUM Глава представительства Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 15 июня прокомментировал увольнение главы ЦИК Косово Вальдете Даки.

На своей странице в социальной сети Twitter Шуньог напомнил, что все административные процедуры должны проводиться в соответствии с законами Косово.

Вьосы] Османи уволить главу ЦИК и о назначении нового. Важно, чтобы все процедуры проводились в соответствии с законами Косово и чтобы независимость ЦИК сохранялась, обеспечивая профессиональную подготовку в период проведения местных выборов и реформы закона о выборах». Томаш Шуньог «Узнали о решении президента [Косовоуволить главу ЦИК и о назначении нового. Важно, чтобы все процедуры проводились в соответствии с законами Косово и чтобы независимость ЦИК сохранялась, обеспечивая профессиональную подготовку в период проведения местных выборов и реформы закона о выборах».

Напомним, 14 июня новым главой ЦИК Косово был назначен судья Апелляционного суда Крешник Радоничи. 15 июня стало известно, что 17 октября в Косово состоятся местные выборы.

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