Рим, , 21:57 — REGNUM Лидером правой коалиции на ближайших выборах в Италии должна быть глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, полагают 32% избирателей правых партий, таковы итоги опроса Demos, опубликованные во вторник, 15 июня.

В поддержку лидера «Лиги» Маттео Сальвини высказались 24% респондентов, лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 6%. 8% опрошенных назвали других политиков, 30% отказались от ответа.

По мнению политологов, Мелони пользуется большей, чем Сальвини, личной поддержкой потому, что, в отличие от него, не входила в коалиции ни с популистами, ни с либералами. В настоящее время «Братья Италии» — единственная из крупных партий страны, которая не входит в «широкую коалицию» под руководством премьер-министра Марио Драги (партии Сальвини и Берлускони в эту коалицию вошли).

По данным социологов, рейтинг «Лиги» в Италии составляет 23%, партии Мелони — 20%, партии Берлускони — 7%. Правые обсуждают вопрос об объединении партий, однако у экспертов нет уверенности, что это приведет к росту их рейтинга.