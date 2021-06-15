Брюссель, , 23:02 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 июня в ходе пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что в Косово уже готовят иск по обвинению Сербии в геноциде. Иск планируется подать в международный суд.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что для подготовки иска Косово понадобится помощь международных партнеров.

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По словам Курти, диалог с Сербией будет непростым, однако он настроен оптимистично и надеется на его завершение до окончания мандата президента США Джозефа Байдена.

Напомним, ранее премьер-министр Албании Эди Рама призвал Косово в диалоге с Сербией думать о будущем.

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