Брюссель, 15 июня 2021, 23:02 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 июня в ходе пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что в Косово уже готовят иск по обвинению Сербии в геноциде. Иск планируется подать в международный суд.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что для подготовки иска Косово понадобится помощь международных партнеров.
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По словам Курти, диалог с Сербией будет непростым, однако он настроен оптимистично и надеется на его завершение до окончания мандата президента США Джозефа Байдена.
Напомним, ранее премьер-министр Албании Эди Рама призвал Косово в диалоге с Сербией думать о будущем.
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